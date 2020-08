Der Berliner Historiker Sebastian Jobs sieht einen Zusammenhang zwischen der historischen und der heutigen Situation von Afroamerikanern in den USA.

Jobs sagt im Deutschlandfunk, die Verschleppung und Versklavung von über 12 Millionen Menschen aus Afrika sei der Beginn einer Erzählung gewesen, die im Leben von Afroamerikanern noch immer eine große Rolle spiele. Bis heute hätten viele Afroamerikaner das Gefühl, nicht Herr über ihr eigenes Leben zu sein und viele Entscheidungen nicht frei treffen zu können. Als Beispiele nannte er unter anderem die Benachteiligung von Schwarzen im Beruf und bei der Gesundheitsvorsorge sowie die Polizeigewalt gegen schwarze Menschen.

Sklaven in den USA waren Eigentum ihrer Besitzer

Hauptgrund sei, dass es bei der Sklaverei in den USA gegenüber jener im Römischen Reich zwei große Unterschiede gegeben habe. So seien Sklaven in den USA Eigentum der Sklavenhalter gewesen. Der Status der Sklaverei habe sich zudem automatisch auf die Kinder von Sklaven übertragen. Bei Afroamerikanern führe das bis heute dazu, dass sie sich fremd im eigenen Land fühlten, meinte Jobs.



Zudem würden Afroamerikaner im politischen Kontext häufig diskriminiert. So sei es kein Zufall, dass US-Präsident Trump die demokratische Bewerberin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, als "böse Frau" bezeichnet habe. Es sei ein klares Stereotyp in der Popkultur der USA, schwarze Frauen derartig darzustellen. Der Anteil, den Afroamerikaner in Wirtschaft, Kultur oder Wissenschaft hätten, würde dagegen oft heruntergespielt. Der Historiker betonte zudem, die Leistungen von Afroamerikanern für die US-amerikanische Gesellschaft sichtbar zu machen, sei eines der wichtigsten Projekte gewesen, die Trump-Vorgänger Obama während seiner Amtszeit ausgeführt habe.