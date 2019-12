Der ehemalige Bundesliga-Profi Pablo Thiam fordert Punktabzüge für Fußballmannschaften, bei deren Spielen es zu rassistischen Vorfällen kommt.

Thiam sagte im "Sportgespräch" des Deutschlandfunks, jeder Verein, der so etwas zulasse, müsse etwas zu verlieren haben.



Pablo Thiam hat in der Bundesliga für Köln, Stuttgart, Bayern München und Wolfsburg gespielt. Heute ist er Nachwuchsleiter und Integrationsbeauftragter beim VfL Wolfsburg.



Kritisch äußerte er sich auch zum Umgang mit den rassistischen Äußerungen von Schalke-Aufstichtsratschef Clemens Tönnies. Er war wegen seiner Einlassungen vom Ehrenrat für drei Monate suspendiert worden. Thiam sagte, es sei eine Frechheit, dass ein Mann mit einer solchen Machtfülle so einen Spruch raushaue, dann irgendwann wiederkomme und die Sache sei gegessen.



Tönnies hatte dem FC Schalke auf dem "Tag des Handwerks" die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika nahegelegt und danach rassistische Bemerkungen über Afrikaner gemacht.