Der Fußball-Profi Benedikt Höwedes fordert konsequentes Durchgreifen bei rassistischen Vorfällen in Fußballstadien.

Zuschauer müssten Fans, die neben ihnen Affenlaute machten, zur Rede stellen. Und man müsse auch mal ein Spiel abbrechen, wenn solche Rufe von der Tribüne kämen, schrieb der 31-Jährige in einer Kolumne für das Nachrichtenportal t-online. Beim Pokal-Achtelfinale auf Schalke war Jordan Torunarigha von Hertha BSC von Fans auf den Rängen rassistisch beleidigt worden.



Höwedes, der aktuell bei Lokomotive Moskau verpflichtet ist, äußerte sich auch zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. "Was für ein Zeichen schickt Deutschland in die Welt, wenn eine Landesregierung mithilfe von Rechtspopulisten ins Amt kommt?", fragte er. Wie solle man in Zukunft den Fans und den Kindern erklären, dass Rassismus und Hass im Stadion ein No-Go seien, während er in Teilen des Landes immer salonfähiger werde.