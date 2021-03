Das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert ein stärkeres Bewusstsein für Rassismus in den deutschen Behörden.

Anlässlich des heutigen Welttages gegen Rassismus erklärte das Institut, vor allem die Sicherheitsbehörden bräuchten neue Strukturen und eine andere Mentalität. Rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei und diskriminierende Praktiken wie Racial Profiling hätten bei von Rassismus Betroffenen das Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben, warnten die Menschenrechtsexperten.



Bundesjustizministerin Lambrecht rief dazu auf, die Opfer von Rassismus, Hass und Gewalt besser zu schützen und zu unterstützen. Rassismus und Rechtsextremismus seien die größten Bedrohungen für unsere offene und vielfältige Gesellschaft, erklärte die SPD-Politikerin. Sie erinnerte daran, dass nach dem rassistischen Anschlag von Hanau vor einem Jahr fast 90 wichtige Maßnahmen erarbeitet worden seien. Sie müssten nun schnellstens umgesetzt werden.

"Betroffenen werden Rassismuserfahrungen abgesprochen"

Nach Ansicht der Psychologin Leonore Lerch wird Rassismus in der Gesellschaft noch immer bagatellisiert – auch in der Psychotherapie. Die Vorsitzende des Wiener Landesverbandes für Psychotherapie sagte der österreichischen Zeitung Der Standard, durch die Black-Lives-Matter-Bewegung habe das Bewusstsein für Rassismus in der westlichen Welt zwar zugenommen, dennoch würden Betroffenen vielfach Rassismuserfahrungen abgesprochen. Auch Psychotherapeuten, die für das Thema nicht ausreichend sensibilisiert seien, versuchten häufig, psychische Krankheiten auf andere Probleme zurückzuführen anstatt rassistische Erfahrungen dafür verantwortlich zu machen.



"Wenn eine Person einer anderen Person ihre Erfahrungen abspricht, offenbart sich ein Machtgefüge. Die Therapeutin nimmt sich die Definitionsmacht darüber, was die Klientin erlebt hat und was nicht. So wird Rassismus reproduziert", betonte Lerch. Die rassistische Gesellschaftsordnung werde somit auch in Einrichtungen, die den Opfern von Rassismus eigentlich helfen sollten, erhalten. Um dem vorzubeugen, brauche es eine Systemänderung. Die gesellschaftlichen Machtverhältnisse müssten in die Psychotherapie miteinbezogen werden, insbesondere auch in der Psychotherapieausbildung.

