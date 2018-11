Mehrere US-Sender weigern sich, einen Werbespot von US-Präsident Trump für die Kongresswahlen auszustrahlen, der als rassistisch kritisiert wurde.

Neben CNN und NBC erklärte auch der als Trump-freundlich geltende Sender Fox News, den Spot nicht mehr zu zeigen. Der Werbeclip zeigt eine Gerichtsszene mit einem illegal eingewanderten Mexikaner, der zwei US-Polizisten getötet hat und auf der Anklagebank keinerlei Reue zeigt. Dann wird in dem Spot behauptet, die Demokraten hätten den Mann ins Land gelassen. Nach einem Schnitt folgen Bilder der hunderten Flüchtlinge, die derzeit durch Mittelamerika in Richtung US-Grenze ziehen. Trump hatte den Spot zuerst auf über sein Twitter-Konto verbreitet. Ihm wird vorgeworfen, damit Migranten unter Generalverdacht zu stellen. Der Präsident hat die Einwanderungspolitik in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs gestellt.