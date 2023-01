Gesellschaft

Die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus sowie für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) (Paul Zinken/dpa)

Darin wird gefordert, mehr unabhängige Beschwerdestellen einzurichten, an die sich diejenigen wenden können, die rassistische Diskriminierung erlebt haben. Alabali-Radovan, die in Personalunion auch Antirassismus-Beauftragte ist, schlägt unter anderem Fortbildungsangebote für Lehrer vor und regt an, Studien zum Vermietungsverhalten auf dem Wohnungsmarkt anzustellen. Viele Betroffene berichten zudem nach Begegnungen mit der Polizei immer wieder von Vorurteilen und Diskriminierung, wie der Bericht weiter ausführt.

Die Staatsministerin sagte, Rassismus sei eine große Gefahr für die Demokratie. Er greife Menschen und ihre vom Grundgesetz garantierte Menschenwürde an.

