Der englische Fußball-Erstligist Manchester United hat sich empört über rassistische Beschimpfungen gegen den Spieler Paul Pogba gezeigt.

In einer Stellungnahme des Vereins heißt es, man habe null Toleranz gegenüber jeder Form von Rassismus und Diskriminierung. Es gebe auch ein langjähriges Engagement dagegen - in der Initiative "#AllRedAllEqual".



Im aktuellen Fall hatte Pogba in der Partie gegen die Wolverhampton Wanderers einen Strafstoß herausgeholt - war dann aber beim Ausführen am gegnerischen Torhüter gescheitert. Das Spiel endete 1:1.



Nach der Partie gab es, wie auch der britische Guardian berichtet, rassistische Tweets gegen Pogba. Der Zeitung zufolge war er der dritte Spieler in sieben Tagen, der nach einem verschossenen Elfmeter derart beleidigt wurde. Manchester-Spieler Harry Maguire nannte die Tweets gegen Pogba ebenfalls "widerlich" und forderte die Plattformanbieter auf, einzuschreiten. In der Stellungnahme des Vereins heißt es ebenfalls, man werde versuchen, "die wenigen" zu identifizieren, die beteiligt gewesen seien und so hart wie möglich gegen sie vorgehen.