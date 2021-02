Bundeskanzlerin Merkel hat knapp ein Jahr nach dem Attentat von Hanau jegliche Form von Rassismus verurteilt.

Der Hass sei ein Gift, sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Extremistische Gewalttatten wie die Morde von Hanau, der Anschlag von Halle oder das Attentat auf den CDU-Politiker Lübcke hätten auf schreckliche Weise vor Augen geführt, was Rechtsextremismus anrichten könne. Deswegen setze die Bundesregierung alles daran, um dieser verheerenden Ideologie den Boden zu entziehen, sagte die Kanzlerin.



In Hanau hatte ein Mann am 19. Februar aus rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet.

