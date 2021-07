Unmittelbar nach der Niederlage der Engländer im Finale der Fußball-Europameisterschaft begannen die massiven rassistischen Beleidigungen in den sozialen Netzwerken - gegen die drei Spieler Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka, die ihre Elfmeter gegen Italien verschossen hatten. Nicht nur in Großbritannien herrscht seither Empörung über die Anfeindungen - auch in Deutschland gibt es schockierte Reaktionen.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der englischen Nationalelf heißt es, man sei "disgusted" (angewidert), dass einige Spieler zum Opfer von Diskriminierung geworden seien. Dazu wird das Statement des englischen Verbandes, der "Football Association" verlinkt. Auch dort klare Worte wie "disgusted" und eine scharfe Verurteilung der Vorfälle.

"Rassistische Anwürfe der übelsten Sorte"

Was war geschehen? Unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer sagte (Audio-Link), der Rassismus sei geradezu erwartet worden, und es sei gleich nach dem Spiel losgegangen in den sozialen Medien - mit Schuldzuweisungen, Beleidigungen und rassistischen Anwürfen der übelsten Art: "Die Spieler kennen das schon, das passiert ihnen hier regelmäßig, wenn sie mal nicht so gut gespielt haben." Die Metropolitan Police hat Ermittlungen aufgenommen.



Der "Guardian" berichtet zudem, dass ein großes Wandgemälde in Withington/Manchester, das den Fußballer Rashford zeigt, beschädigt und mit Graffiti beschmiert wurde. Die Polizei ermittelt auch hier.

Johnson und Patel selbst in der Kritik

Es gibt viele weitere Reaktionen auf die Geschehnisse, zunächst natürlich in England. Der britische Premier Boris Johnson schrieb, das englische Team verdiene es, als Helden gepriesen und nicht in den sozialen Medien rassistisch beschimpft zu werden. Allerdings stand Johnson selbst während der EM in der Kritik, ebenso wie Innenministerin Patel: Beide hatten sich geweigert, das Ausbuhen der englischen Mannschaft zu verurteilen, als diese sich vor den Spielen hinkniete - als Zeichen gegen Rassismus. Johnson ruderte später zurück und rief dazu auf, das Team anzufeuern und nicht auszubuhen.



Der britische Prinz William sprach mit Blick auf den Rassismus von inakzeptablem und "abscheulichem Verhalten". Er betont, dieses müsse jetzt aufhören, und alle Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden.

Schockierte Reaktionen unter #SayNoToRacism

Auch in Deutschland sorgen die Vorfälle für erheblichen Unmut und schockierte Reaktionen, oft unter dem Hashtag #SayNoToRacism. Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz twitterte, Fußball sollte niemals zu Hass führen, und Rassismus habe weder im Sport noch in der Gesellschaft etwas zu suchen. Aus mehreren Parteien kamen ähnliche Reaktionen: CDU-Generalsekretär Ziemiak schrieb, die rassistischen Beleidigungen seien "ekelhaft". Die SPD-Spitze betonte, die "rassistischen Ausschreitungen" nach dem EM-Finale zeigten, wie viel noch zu tun sei. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt nannte die Vorfälle "unerträglich".



Der Journalist Stephan Anpalagan, der sich häufig mit Rassismusthemen befasst, schreibt in einem vielfach geteilten Thread zu den Vorfällen: "Das Niederknien, die Bekenntnisse, alles ist vergessen, alles ist egal. Dass es auch die schwarzen Spieler waren, die die Mannschaft ins Finale befördert haben, egal. Dass es der schwarze Rashford war, der sich gegen Kinderarmut in England einsetzt, egal."

Fanforscher: "Auch der Politik peinlich"

Der Fanforscher Harald Lange (Uni Würzburg) zeigt sich ebenfalls sehr besorgt. Er sagte, man habe in der Finalnacht gesehen, dass "ein gewaltiges Problem aufgekommen ist, was nicht nur Verantwortlichen peinlich ist, sondern auch der Mannschaft enorm peinlich ist und auch der Politik ringsum enorm peinlich ist." Er wies ausdrücklich auch auf den früheren Chef der Football Association, Clarke, hin: Dieser habe wegen homophober, rassistischer und frauenfeindlicher Äußerungen zurücktreten müssen. Clarke hatte im November 2020 sein Amt aufgegeben - ihm waren diskriminierende Äußerungen vorgeworfen worden.

Fans ohne Ticket stürmen Stadion

Es kam auch zu weiteren Vorfällen im Umfeld des Endspiels: Vor dem Finale versuchten Fans ohne Eintrittskarte, das Wembley-Stadion zu stürmen. Laut BBC wurden mehr als 40 Personen vorläufig festgenommen. Zudem überschatteten die Videobilder von prügelnden Chaoten sowie von Müllbergen vor dem Wembley-Stadion und im restlichen London einen sportlich lange begeisternden Abend für die "Three Lions".



Auch der Deutschlandfunk-Podcast "Der Tag" befasst sich mit den rassistischen Beleidigungen nach dem EM-Finale, ebenso wie unsere Sportredaktion.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.