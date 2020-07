Die Stadt New York hat in Großbuchstaben das Anti-Rassismus-Motto "Black Lives Matter" auf die Straße vor dem Trump-Tower in Manhattan malen lassen.

Bürgermeister de Blasio half persönlich mit, den Slogan in gelber Farbe auf die Fifth Avenue vor dem Hochhaus des Immobilienmilliardärs zu schreiben. "Black Lives Matter" ist schon seit Jahren das Motto von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai gingen landesweit Demonstranten unter diesem Motto auf die Straße.



Der Demokrat de Blasio sagte kürzlich, den Schriftzug vor den Trump-Tower zu malen sei nicht nur eine "wichtige Botschaft an die gesamte Nation". Es sei auch eine Botschaft an Trump, der "nie Respekt für diese drei Wörter" gezeigt habe.