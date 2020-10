Sachsen-Anhalt schließt sich einer Studie zu extremistischen Einstellungen bei der Polizei an, die das Nachbarland Niedersachsen plant.

Landesinnenminister Stahlknecht sagte in Magdeburg, man werde das zweite Bundesland sein, das eine solche Studie auf den Weg bringen werde. Es seien die Entwicklungen von Denkweisen zu untersuchen, Vorurteilsstrukturen und Präventionsmöglichkeiten, führte der CDU-Politiker aus. Der Finanzausschuss des Landtages müsse allerdings noch einwilligen.



Niedersachsens Innenminister Pistorius hatte angekündigt, die Studie zügig an den Start gehen zu lassen. Offensichtlich gebe es immer wieder "Glutnester antidemokratischen Verhaltens", die man "schnell erkennen und ersticken" müsse. Aus seiner Sicht würde die Beteiligung einiger Bundesländer ausreichen.

Kritik an Stahlknecht vom Zentralrat der Juden

Zuvor hatte Stahlknecht von Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Bereitschaftspolizei in seinem Bundesland berichtet. In der vergangenen Woche war der CDU-Politiker selbst in die Kritik geraten. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hatte die Eignung Stahlknechts für sein Amt in Zweifel gezogen.



Nach der Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen von Polizisten in mehreren Bundesländern fordeten viele eine umfassende Rassismus-Studie bei der Polizei. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hält es nach wie vor für falsch, sich bei der Untersuchung dieses Phänomens allein auf die Sicherheitsbehörden zu konzentrieren. Damit würde man die Polizei unter Generalverdacht stellen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.