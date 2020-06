Die Stadt München ändert die Inschrift eines Mahnmals, um auf den rassistischen Hintergrund der Gewalttaten am Olympiaeinkaufszentrum hinzuweisen.

Künftig lautet die Inschrift nach Angaben der Stadt: "In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22. Juli 2016". Bisher war die Tat als Amoklauf bezeichnet worden. Die Stadt kritisierte, trotz vieler Hinweise hätten die bayerischen Sicherheitsbehörden die Morde zunächst nicht als rassistisch motiviert eingestuft. Oberbürgermeister Reiter würdigte die neue Benennung auf dem Mahnmal als wichtigen Schritt. An dem Münchener Einkaufszentrum hatte ein rechtsextremer Täter neun Menschen und anschließend sich selbst erschossen.