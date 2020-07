Thüringens Innenminister Maier fordert eine bundesweite Studie zum Thema Rassismus in der Polizei.

Der SPD-Politiker sagte dem Deutschlandfunk, man dürfe sich dem öffentlichen Empfinden über diskriminierendes Fehlverhalten in der Polizei nicht verschließen. Als Trägerin des Gewaltmonopols müsse die Polizei in besonderer Weise Vorbild sein und sich auch der Kritik stellen. Eine Studie, wie von den Polizeigewerkschaften gefordert, sehe er daher als Schritt hinzu zu mehr Transparenz und Offenheit, betonte Maier. Er trete dafür ein, die Diskussion an dieser Stelle zu versachlichen. Der Thüringer Innenminister fügte hinzu, wichtig sei aber, dass die Studie fair und unter Beteiligung der Gewerkschaften konzipiert werde.



Auch Schleswig-Holstein und Bremen hatten sich offen für solche Studien gezeigt. Andere Bundesländer lehnten sie ab oder wollten sich nicht äußern, wie eine Umfrage des Deutschlandfunk ergab. Bundesinnenminister Seehofer hatte zuletzt eine Rassismus-Studie bei der Polizei wegen mangelnden Bedarfs abgesagt.