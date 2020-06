Der UNO-Menschenrechtsrat kommt heute nach dreimonatiger Sitzungspause wieder in Genf zusammen.

Hauptthema des Gremiums der Vereinten Nationen ist Rassismus: Die Gruppe der afrikanischen UNO-Staaten hat eine Sonderdebatte darüber verlangt. Rassistisch motivierte Gewalt und Polizeibrutalität müssten zur Sprache kommen, heißt es in einem Brief. Bei der Sitzung des Menschenrechtsrats geht es daneben auch um Menschenrechtsverletzungen in einzelnen Staaten wie Afghanistan, Libyen und Syrien.



Das Gremium tagt bis Ende der Woche. Vertreter der 47 Mitgliedsländer dürfen nun wieder in einem Raum zusammenkommen. Sie müssen allerdings strikte Abstands- und Hygieneregeln beachten, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu vermeiden.