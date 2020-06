Die US-Eliteuniversität Princeton wird ihr bisher nach dem früheren Präsidenten Woodrow Wilson benanntes Politik-Institut wegen dessen rassistischer Gesinnung umtaufen.

Das Kuratorium sei zu dem Schluss gekommen, dass Wilsons Sichtweisen und Politik ihn zu einem ungeeigneten Namenspatron machten, heißt es in einem Brief des Hochschulpräsidenten an die Studierenden und die Belegschaft. Das Institut werde künftig "Princeton School of Public and International Affairs" heißen. Wilson war von 1913 bis 1921 der 28. Präsident der Vereinigten Staaten und ein strikter Verfechter der Trennung von Schwarzen und Weißen.