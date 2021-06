US-Präsident Biden hat bei der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Massakers von Tulsa weitere Schritte gegen Rassismus angekündigt.

Dazu gehören nach seinen Worten Investitionen in Milliardenhöhe in Gemeinden, die unter Armut leiden. Biden sagte an die Amerikaner gerichtet, In Tusla habe sich kein Aufruhr, sondern ein Massaker ereignet. In der Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma kamen am 31. Mai und 1. Juni 1921 nach Schätzungen an die 300 Menschen um Leben. Auslöser war ein Zeitungsbericht über einen angeblichen Vergewaltigungsversuch eines schwarzen Mannes an einer weißen Frau. Weiße Randalierer erschossen daraufhin schwarze Amerikaner, plünderten Häuser und zündeten Gebäude an.



Biden traf drei Überlebende der Gewalt, die heute im Alter zwischen 101 und 107 sind. Es war das erste Mal, dass ein US-Präsident an der Gedenkfeier in Tulsa teilnahm.

