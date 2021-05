US-Präsident Biden nimmt heute in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma an einer Gedenkfeier zum 100. Jahrestag eines rassistischen Massakers teil.

Biden wird in der Stadt ein Kulturzentrum der schwarzen Gemeinde besuchen und eine Rede zum Jahrestag des Pogroms halten, wie das Weiße Haus mitteilte. Der Demokrat hat den Kampf gegen Rassismus in den USA zu einem der zentralen Anliegen seiner Präsidentschaft erklärt.



Beim Massaker von Tulsa am 31. Mai und 1. Juni 1921 kamen nach Schätzungen einer Kommission bis zu 300 Menschen ums Leben. Auslöser war ein Zeitungsbericht über einen angeblichen Vergewaltigungsversuch eines schwarzen Mannes an einer weißen Frau. Weiße Randalierer erschossen daraufhin schwarze Amerikaner, plünderten Häuser und zündeten Gebäude an. Das von wohlhabenden Afroamerikanern bewohnte Viertel Greenwood wurde weitgehend zerstört.

