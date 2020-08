Der Protest im US-Sport gegen Rassismus und Polizeigewalt hält an.

Zahlreiche Sportler zeigten sich am Jahrestag der Anti-Rassismus-Aktion von American-Football-Spieler Colin Kaepernick vor vier Jahren solidarisch. Ausgelöst von einem Playoff-Boykott der des Basketball-Teams Milwaukee Bucks verzichteten gestern Teams und Spieler der großen Verbände NBA, MLB, MLS und WNBA auf ihre Wettkämpfe. Hintergrund ist die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen einen Afroamerikaner, dem in den Rücken geschossen worden war. Der Ort ist in weniger als einer Stunde von Milwaukee mit dem Auto zu erreichen.



Wie die Basketball-Organisation NBA mitteilte, sollen die Begegnungen neu angesetzt werden. Tennis-Star Naomi Osaka schloss sich dem Protest an und verzichtete unmittelbar vor den US Open auf ihr angesetztes Halbfinale beim Masters in New York.



Football-Profi Colin Kaepernick hatte 2016 mit dem Kniefall während der Hymne gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner protestiert. Seit dem Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten gibt es in den USA landesweit Proteste gegen Rassismus. US-Präsident Trump ist ein großer Kritiker des Knieens während der Hymne und hatte zuletzt angekündigt, Spiele, bei denen dies der Fall ist, nicht mehr anzuschauen.