Der Schütze von El Paso im US-Bundesstaat Texas wollte in dem Einkaufszentrum gezielt Mexikaner töten.

Das habe der 21-Jährige in einer Vernehmung gesagt, teilten die Behörden mit. Zuvor hatten die Ermittler bereits erklärt, sie gingen von einer rassistisch motivierten Tat aus. Der Mann hatte in einer Walmart-Filiale 22 Menschen erschossen, darunter acht Mexikaner.



Als Reaktion wies die Handelskette ihre Mitarbeiter an, die Darstellung von Gewalt in Videospielen - beispielsweise auf Schildern - zu entfernen. Die Spiele selbst und Schusswaffen würden aber weiter verkauft, heißt es in Medienberichten.