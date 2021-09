Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Dennis Erdmann vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken wegen rassistischer Beschimpfungen für acht Wochen gesperrt.

Zudem muss der Abwehrspieler eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen. Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Antrag des Kontrollausschusses. Es sah nach mündlichen Verhandlungen in Frankfurt/Main als erwiesen an, dass Erdmann während der Drittliga-Begegnung gegen den 1. FC Magdeburg am 25. August mehrere Gegenspieler mit rassistischen Äußerungen beleidigt hat. Der Saarbrücker selbst bestreitet dies nach wie vor.



Dass der Schiedsrichter oder andere Saarbrücker Spieler die Äußerungen von Spieler Erdmann nicht wahrgenommen hätten, bedeute nicht, dass diese nicht gefallen seien, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Sportgerichts, Stephan Oberholz. Es gebe keine Anhaltspunkte für bewusste Falschaussagen oder ein Komplott gegen Dennis Erdmann. Der DFB dulde grundsätzlich keinerlei Form von Rassismus und Diskriminierung auf seinen Plätzen, betonte Oberholz.

