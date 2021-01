Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt gegen einen zweiten Spieler von Union Berlin wegen des Verdachts auf rassistische Äußerungen.

Wie der DFB in Frankfurt am Main mitteilte, hat sein Kontrollausschuss nun auch ein Ermittlungsverfahren gegen Cedric Teuchert eingeleitet. Zuvor war bereits dessen Teamkollege Florian Hübner zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Ihm wird vorgeworfen, im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Freitag seinen Leverkusener Gegenspieler Nadiem Amiri rassistisch beleidigt zu haben. Amiri ist deutscher Nationalspieler; seine Eltern stammen aus Afghanistan. Auch Teuchert habe mit zwei Sprüchen möglicherweise gegen die Vorgaben der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung verstoßen, teilte das zuständige Gremium mit. Er sei ebenfalls zu einer Stellungnahmen aufgefordert worden.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.