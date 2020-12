Die US-Baseballmannschaft "Cleveland Indians" trennt sich von ihrem als rassistisch kritisierten Namen.

Dies berichten übereinstimmend US-Zeitungen. Die Entscheidung soll demnach noch in dieser Woche offiziell bekanntgegeben werden. Ein neuer Name steht noch nicht fest. Das Baseball-Team aus dem Bundesstaat Ohio trägt den Namen "Cleveland Indians" seit dem Jahr 1915. Sein Logo - ein grinsender roter Indianerkopf - war bereits im vergangenen Jahr abgeschafft worden. Damals hatte sich auch die US-Footballmannschaft "Washington Redskins" in "Washington Football Team" umbenannt. Kritik hatten moniert, mit dem Logo und den Namen würden die amerikanischen Ureinwohner verunglimpft.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.