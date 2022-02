Flüchtlinge an der polnischen Grenze (picture alliance / Pixsell Armin Durgut)

Die Regierungen in Nigeria und Südafrika kritisierten, aus dem Kriegsgebiet kommenden afrikanischen Menschen werde an der Grenze die Einreise nach Polen verwehrt. In sozialen Medien beklagten afrikanische Flüchtlinge, seit Tagen in bitterer Kälte und ohne Versorgung mit Lebensmitteln an der Grenze ausharren zu müsssen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Shehu twitterte, die Berichte seien alarmierend. Die Organisation Pro Asyl forderte, auch die Flüchtlinge aus afrikanischen und asiatischen Ländern dürften nicht im Stich gelassen werden. Der polnische Grenzschutz wies die Vorwürfe als "Unfug" zurück. Man helfe allen Menschen aus dem Kriegsgebiet unabhängig von ihrer Nationalität, sagte eine Behördensprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Agenturangaben warten an den Grenzen der Ukraine zu Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien derzeit tausende Menschen aus Afrika auf die Ausreise. Viele von ihnen sind Studierende und werden demnach aufgrund fehlender Visa nicht über die Grenze gelassen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.