Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert mehr Respekt und mehr Wertschätzung gegenüber Polizisten ein.

Ihr Bundesvorsitzender Wendt sagte der "Passauer Neuen Presse", den Frauen und Männern im Einsatz schlagen Anfeindungen, Beleidigungen, Angriffe und Gewalt, pauschale Verdächtigungen und purer Hass entgegen. Mit Blick auf die Debatte über strukturellen Rassismus und Polizeigewalt sprach er von "übler Hetze" und einem angeblichen Phänomen. Die Einsatzkräfte bräuchten die Gewissheit, dass die zivile Führung in Deutschland hinter ihr stehe. Anders sei staatliche Autorität nicht zu sichern, betonte Wendt und fügte hinzu: "Und ohne staatliche Autorität ist gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht zu sichern".



In den vergangenen Wochen hatten unter anderem rechtsextreme Chatgruppen von Polizisten in mehreren Bundesländern für Aufsehen gesorgt.

