Der Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten Schalke 04, Tönnies, lässt sein Amt drei Monate ruhen und soll seine Tätigkeit danach wieder aufnehmen. Der Ehrenrat des Vereins hält den Vorwurf des Rassismus für unbegründet - anders als der ehemalige DFB-Pressesprecher Stenger.

Tönnies Äußerungen seien "klar rassistisch", sagte der ehemalige Pressesprecher des Deutschen Fußball-Bundes im Deutschlandfunk. Er verwies auf die Vorbildfunktion des Fußballs und betonte, es sei unfassbar, dass eines der Aushängeschilder eines großen Bundesligavereins sich eine solche Entgleisung leiste. Dies müsse deutlichere Folgen haben. Er wünsche sich eine Sperre von einem Jahr.

Kein Rassismus, aber Verstoß gegen Diskriminierungsverbot

Der Ehrenrat von Schalke 04 war gestern nach einer mehrstündigen Sitzung zu dem Schluss gekommen, dass der erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet sei. Vorzuwerfen sei Tönnies allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben. Tönnies hatte in einer Rede gesagt, würden jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanziert, würden Afrikaner aufhören, – Zitat – "Bäume zu fällen" und nicht mehr, wenn es dunkel sei, "Kinder produzieren".

WM 2006: "Abtrennung von Beckenbauer-Verfahren skandalös"

Im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 kritisierte Stenger die Abtrennung des Strafverfahrens gegen den damaligen Chef des Organisationskomitees, Beckenbauer, als "skandalös". Es habe einen faden Beigeschmack, dass Beckenbauer eine Bescheinigung seiner Ärzte vorlegen dürfe, um an der Hauptverhandlung vor dem Bundesstrafgericht der Schweiz nicht teilnehmen zu müssen, so Stenger. In der Regel brauche man ein Gutachten in Form eines Attests. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte mitgeteilt, dass das Verfahren gegen Beckenbauer separat weitergeführt werde, da sein Gesundheitszustand eine Teilnahme an der Hauptverhandlung nicht zulasse.



Die Schweiz hatte Anklage gegen die ehemaligen DFB-Funktionäre Schmidt, Zwanziger und Niersbach erhoben. Es geht um die nicht geklärten Zahlungen von umgerechnet 6,7 Millionen Euro aus den Jahren 2002 und 2005 an einen damaligen FIFA-Funktionär aus Katar.