US-Präsident Trump hat in der von ihm losgetretenen Konfrontation mit vier weiblichen Abgeordneten der Demokraten nachgelegt.

Er glaube nicht, dass sie in der Lage seien, Amerika zu lieben, schrieb er auf Twitter. Der demokratische Abgeordnete Cummings verurteilte den erneuten Angriff. Er habe keinen Zweifel daran, dass Trump ein Rassist sei, sagte er im Sender ABC.



Der Präsident hatte Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar und Ayanna Pressley vor einigen Tagen aufgefordert, sie sollten dahin zurückgehen, wo sie hergekommen seien und helfen, ihre Heimatländer in Ordnung zu bringen. Alle vier Abgeordneten sind US-Bürgerinnen, drei von ihnen wurden in den Vereinigten Staaten geboren, Omar wurde als Teenagerin eingebürgert. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich vor wenigen Tagen entschieden von Trumps Äußerungen distanziert und erklärt, sie fühle sich solidarisch mit den betroffenen Frauen.