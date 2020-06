Der Tod des Schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA hat weltweit Empörung ausgelöst - und eine Debatte über Polizeigewalt und Rassismus. Auch in Deutschland gibt es Proteste und vermehrt Aufmerksamkeit für die Diskriminierung von Schwarzen.

So gab es zwei Demonstrationen mit bis zu 2.000 Teilnehmern in Berlin, auch in München kam es zu einem Protestzug. Die schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Aminata Touré von den Grünen sagte dem Deutschlandfunk, in den vergangenen Tagen hätten sich viele Schwarze - und auch weiße - Menschen weltweit solidarisiert mit den Schwarzen Menschen in den USA. Zudem hätten viele Menschen die Entwicklungen dort zum Anlass genommen, um über die Situation im eigenen Land zu sprechen. "Wir sind an einem Punkt, an dem die Menschen es einfach nicht mehr ertragen." Sie sei der Überzeugung, dass die Proteste der Anfang seien für strukturelle Veränderungen.



Denn Rassismus ist auch in Deutschland ein Problem. 2019 zählte das Bundesinnenministerium laut Mediendienst Integration 7.909 rassistische Straftaten. Allerdings wird eine hohe Dunkelziffer vermutet, denn noch lange nicht jede rassistische Beleidigung wird angezeigt. Touré unterstrich, ein Viertel der Gesellschaft gehöre Minderheiten an, viele hätten Erfahrung mit Rassismus gemacht.

Auch Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze in Deutschland

Diese beinhalten auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei in Deutschland, wie Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland betont. Auch in Deutschland werde institutioneller Rassismus nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Es werde von Einzelfällen gesprochen. "Die betroffenen Institutionen müssen aufhören, dieses Problem zu leugnen", forderte Della. Es könne nicht sein, dass Übergriffe auf schwarze Menschen in Polizeigewalt nicht konsequent verfolgt würden. Denn solche Fälle gebe es - bislang hätten sie aber kaum Folgen für die Polizisten und Sicherheitskräfte.



"Begriff 'Rasse' im Grundgesetz ersetzen"



Aus Sicht der stellvertretenden Landtagspräsidentin Touré muss die Politik viel mehr tun. Sie unterstütze Forderungen beispielsweise nach einem Bundesbeauftragten für Rassismus, eine Expert*innenkommission zum Thema und einem Maßnahmenpaket auf Bundesebene. Zudem müsse der Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz ersetzt werden mit "rassistischer Zuschreibung".



Zuletzt hatte die Bundesregierung als Reaktion unter anderem auf die Anschläge in Halle und Hanau einen Ausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus ins Leben gerufen. Er soll bis Herbst sollen konkrete Maßnahmen gegen Rechtsextremismus erarbeiten.

Weiße Menschen in der Pflicht

Touré unterstrich, dass das Thema nicht nur Minderheiten etwas angehe. Auch die Mehrheitsgesellschaft sei in der Pflicht - sie müsse andere über Rassismus aufklären und sich positionieren. Denn vielen Minderheiten werde nicht geglaubt und ihre Berichte über Rassismus würden abgetan. Das berichtet auch Della. Daher brauche es unabhängige Strukturen, bei denen sich Opfer melden könnten. Er fordert ebenfalls, dass weiße Menschen sich verstärkt positionieren müssten, wenn andere sich rassistisch äußerten.



Die Autorin und Moderatorin Alice Hasters sagte, dass die aktuellen Proteste gegen Rassismus in Deutschland größer ausfielen als noch vor ein paar Jahren. Das liege auch daran, dass sich mehr weiße Menschen dem Thema annähmen und verstünden, dass es ein Problem gebe und sie eine persönliche Verantwortung hätten. Aber sie macht auch einen anderen Grund aus: So gingen auch mehr People of Colour auf die Straße, sagte Hasters dem Deutschlandfunk. Die von Rassismus betroffenen Menschen würden besser darin, sich zu organisieren.

Mehr als ein #blackouttuesday nötig

Die Autorin des Buchs "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen" begrüßte auch Aktionen wie #blackouttuesday, bei dem Nutzer und Nutzerinnen von sozialen Netzwerken wie Instagram schwarze Bilder posten, um ihre Betroffenheit und Solidarität zu zeigen. Es sei wichtig, Aufmerksamkeit zu generieren. Solche Aktionen könnten auch etwas bewegen - aber es sei bei Weitem nicht genug, betonte sie.



"Ein schwarzes Bild ist schnell hochgeladen". Man solle sich aber nicht als anti-rassistischer Aktivist bezeichnen, weil man so ein Bild auf Instagram gepostet habe. Weiße Menschen müssten beim Kampf gegen Rassismus weiter gehen und nicht aussteigen, wenn es unbequem werde.

Touré: Video von der Tat nicht verbreiten

Der Fall von George Floyd aus Minneapolis erhält auch Aufmerksamkeit, weil Videos die Tat zeigen. Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland betont deshalb, es gebe eine hohe Anzahl von Fällen, die keine so große Präsenz bekämen, eben weil sie nicht gefilmt worden seien. Die Grünen-Politikerin Touré ist aber dagegen, dieses und vergleichbare Videos zu verbreiten. Es finde eine "Dehumanisierung des Schwarzen Körpers" statt. Zudem traumatisiere und re-traumatisiere es viele Schwarze Menschen.



Ähnlich sieht es Alice Hasters. Sie versuche, das Video nicht anzuschauen. "Ich will keinen Menschen sehen, dem die letzte Würde genommen wird." Sie sei im Moment emotional sehr beansprucht - denn sie müsse mit dem sehr ambivalenten Gefühl leben, dass sie dann mehr Aufmerksamkeit bekomme, wenn ein Mensch aus rassistischen Grünen ermordet werde.

