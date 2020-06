Die SPD-Vorsitzende Esken erfährt für ihre Aussagen zur Polizei weiterhin Kritik aus den eigenen Reihen.

Niedersachsens Innenminister Pistorius sagte im Deutschlandfunk, es sei falsch, die Situation hierzulande mit der in den USA zu vergleichen. Die deutsche Polizei habe ein völlig anderes Auswahl- und Ausbildungssystem als in den Vereinigten Staaten. Esken habe mit ihrer Aussage den falschen Eindruck erweckt, es gebe einen strukturellen Rassismus innerhalb der Sicherheitsbehörden, so der SPD-Politiker.



Bereits gestern sagte Berlins Innensenator Geisel - ebenfalls SPD - , wer der Polizei latenten Rassismus vorwerfe, diskreditiere die Arbeit von tausenden rechtschaffenen Beamten. Ähnlich äußerte sich Thüringens Innenminister Maier.