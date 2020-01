Die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate wirft der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) Rassismus vor.

Hintergrund ist, dass sie aus einem Foto mit prominenten Klimaaktivistinnen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer in Davos ausgeschnitten wurde. In einem auf Twitter veröffentlichten Video erklärt Nakate, dass ihr zum ersten Mal in ihrem Leben Rassismus widerfahren sei. Zudem wies sie darauf hin, dass Afrika am wenigsten Kohlendioxid emittiere, aber am stärksten vom Klimawandel betroffen sei. Es sei eine Schande, dass Afrika nicht nur ignoriert, sondern auch bewusst aus dem Blickfeld gerückt werde.



AP wies die Rassismusvorwürfe zurück. Die Uganderin sei aus bildkompositorischen Gründen ausgeschnitten worden, sagte AP-Kameramann David Ake. Die Agentur hat inzwischen das ausgeschnittene Foto durch sein Original ersetzt.