In der Bundestagsdebatte über die rassistischen Morde von Hanau hat Bundesinnenminister Seehofer (CSU) betont, dass die größte Gefahr derzeit in Deutschland von Rechts drohe. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich warf der AfD vor, den Boden für die Gewalt bereitet zu haben.

Mützenich sagte, in Hanau habe es sich vielleicht um einen Einzeltäter gehandelt; er sei aber getragen gewesen von einem System der Hetze. Eine Spur führe hinein in den Bundestag: Die AfD sei ein Komplize, erklärte der SPD-Fraktionschef.



Seehofer erklärte, die Entwicklungen von der rechten Terrorzelle NSU bis heute machten deutlich, dass die Bedrohungslage durch den Rechtsextremismus in Deutschland sehr hoch sei und durch nichts relativiert werden könne. Gewalt beginne mit der Verrohung von Sprache. Seehofer mahnte in diesem Zusammenhang Disziplin und Mäßigung an.

"Tiefe Trauer und Scham"

Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Brinkhaus, sagte, er empfinde über den Anschlag von Hanau neben Trauer auch tiefe Scham. Menschen hätten wieder Angst, weil sie das Gefühl hätten, dass der Staat sie nicht schützen könne.



Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD sprach von einer Gewaltspirale, die mit Sprache beginne und mit Mord ende. Dies habe die AfD bis heute nicht verstanden.



Linkenfraktions-Chef Bartsch erklärte, die Blutspur des Rechtsterrorismus ziehe sich seit Jahrzehnten durch Deutschland. Die Bundesregierung hätte Prioritäten setzen müssen. Stattdessen sei die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet worden.

AfD weist Vorwürfe zurück

Der AfD-Abgeordnete Hartwig warf dagegen den anderen Parteien vor, für die Spaltung der Gesellschaft mitverantwortlich zu sein. Menschen mit unterschiedlichen Meinungen würden ausgegrenzt und stigmatisiert.



Zum Auftakt der Debatte hatte Bundestagspräsident Schäuble gesagt, Betroffenheit allein reiche nicht mehr aus. Der Staat müsse sich eingestehen, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben. Der Staat müsse endlich besser werden bei der konsequenten Durchsetzung des Rechts.

"Wahnsinns-Taten geschehen nicht im luftleeren Raum"

Wahnsinns-Taten wie in Hanau geschähen nicht im luftleeren Raum, betonte Schäuble. Sie entstünden in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem das Ressentiment gegenüber dem Fremden und die abwegigsten Verschwörungstheorien geschürt würden. Dies gehe so lange, bis Minderheiten als Bedrohung empfunden und in sozialen Netzwerken Hetzjagden oder sogar Morde von perversen Beifallskundgebungen begleitet würden, meinte der CDU-Politiker.



Schäuble warnte auch vor vorschnellen Zuordnungen. Wer sich angesichts eines als überfordernd empfundenen gesellschaftlichen Wandels auf der Verliererseite wähne, sei noch kein Rassist. Fremdheitsgefühle müssten ernst genommen werden, betonte der Bundestagspräsident.



In Hanau hatte ein 43-jähriger Mann aus offenbar rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln getötet. Später wurden er und seine Mutter zu Hause tot aufgefunden.