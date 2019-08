Eine kroatische Diplomatin in Deutschland ist wegen rassistischer Facebook-Kommentare suspendiert worden.

Kroatiens Außenminister Radman reagierte mit ihrer Abberufung auf mehrere Postings der Diplomatin. Sie hatte unter anderem Bildern von kroatischen Küstenorten mit den Worten kommentiert: "Reines und authentisches Europa. Nur weiße Europäer, wie es vor nur 30 Jahren in ganz Europa noch war." In einem anderen Kommentar warnte sie vor der Islamisierung Europas durch Einwanderer.



Außenminister Radman sagte, Kroatien teile europäische Werte. Rassismus, jegliche Art von Fremdenhass oder andere Intoleranz hätten in der Diplomatie jedoch nichts zu suchen.