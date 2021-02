Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau fordert der städtische Opferbeauftragte Jäger ein Gedenken an die neun Todesopfer auch über den Jahrestag hinaus.

Im Deutschlandfunk sagte er, dabei seien auch die Medien gefordert. Zum Jahrestag habe es großes mediales Interesse gegeben. Für die Familien sei es aber wichtig, dass ihr Thema auch noch im Juni oder im August vorkomme. Man habe in den vergangenen Wochen gesehen, dass Medien an mancher Stelle Druck erzeugen könnten, sagte Jäger. Als städtischer Mitarbeiter könne er zwar die Arbeit der Behörden nicht bewerten. Er halte die Fragen nach Aufklärung, die die Familien nun seit einem Jahr stellten, aber für berechtigt. Dabei geht es etwa um die Frage, warum der rechtsextreme Täter eine Waffe besitzen durfte.



Heute Abend soll in Hanau mit einer Gedenkfeier an die neun Ermordeten erinnert werden. Neben Vertretern der Hinterbliebenen soll dort auch Bundespräsident Steinmeier sprechen. Wegen der Corona-Pandemie können nur 50 geladene Gäste teilnehmen.



Am 19. Februar 2020 hatte in Hanau ein 43-jähriger Rechtsextremer neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.