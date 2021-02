Knapp ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau warnt das Bundeskriminalamt vor weiteren Taten. Der Präsident des BKA, Münch, sagte dem "Tagesspiegel", die Polizei habe es zunehmend mit allein handelnden Tätern zu tun, die sich selbst radikalisiert hätten und irrational agierten. Der Bielefelder Konfliktforscher Zick hält die These des Einzeltäters dagegen für widerlegt.

Der rassistische Attentäter von Hanau sei gut im rechtsextremistischen Milieu vernetzt gewesen und habe sich dort radikalisiert, sagte Zick der Nachrichtenagentur epd.



Am 19. Februar vergangenen Jahres hatte ein Mann neun Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der hessischen Stadt erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich. Die Bundesanwaltschaft attestierte dem Täter eine zutiefst rassistische Gesinnung. Für den ersten Jahrestag ist in Hanau eine Gedenkfeier mit Bundespräsident Steinmeier geplant.

Kanzlerin verurteilt Rassismus

Bundeskanzlerin Merkel hatte anlässlich des Jahrestags des Anschlags jegliche Form von Rassismus verurteilt. Der Hass sei ein Gift, sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Extremistische Gewalttatten wie die Morde von Hanau, der Anschlag von Halle oder das Attentat auf den CDU-Politiker Lübcke hätten auf schreckliche Weise vor Augen geführt, was Rechtsextremismus anrichten könne. Deswegen setze die Bundesregierung alles daran, um dieser verheerenden Ideologie den Boden zu entziehen, sagte die Kanzlerin.

Angehörige fühlen sich allein gelassen

Hinterbliebene der Opfer der Anschläge werfen den Ermittlungsbehörden weiterhin schwere Versäumnisse vor. Die Angehörigen würden von Polizei und Politik mehr oder weniger alleine gelassen, sagte Ajla Kurtovic, deren Bruder Hamza bei dem Attentat getötet wurde, im Deutschlandfunk. Die Familien wüssten auch ein Jahr nach der Tat nicht genau, was mit ihren Kindern passiert sei. Viele Fragen seien nach wie vor offen. So habe es noch keine plausible Erklärung dafür gegeben, warum das Notruftelefon überlastet gewesen sei und entsprechende Anrufe nicht durchgestellt worden seien. Kurtovic beklagte zudem, dass es bis heute kein Gespräch mit der Polizei gegeben habe, bei dem die Angehörigen ihre Fragen stellen konnten. Man werde von einer Behörde zur anderen verwiesen. Niemand sehe sich in der Verantwortung, betonte Kurtovic. Etwas Trost spende, dass die Tat von Hanau nicht vergessen sei. Man erfahre viel Solidarität von den Menschen.

