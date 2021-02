Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Franke, mahnt ein Jahr nach den rassistischen Morden von Hanau eine lückenlose Aufklärung der Tatumstände an.

Die Fragen der Angehörigen seien wichtig und müssten beantwortet werden, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Nur so könnten Opfer und deren Familien die Tat verarbeiten. Beispielsweise müsse geklärt werden, warum die Polizei nicht erreichbar gewesen sei. Eines der Opfer hatte den Täter verfolgt und per Handy den Notruf gewählt, war aber nicht durchgekommen. Franke merkte zudem an, die Bundesregierung habe die Gefahr von Rechtsextremismus in Deutschland erst jetzt erkannt. Rechtsextremistische Taten hätten massiv zugenommen.



Am 19. Februar 2020 hatte in Hanau ein 43-jähriger Rechtsextremer neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

