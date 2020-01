Gesundheitspolitiker von CDU und SPD haben die Behörden und Kliniken aufgefordert, sich auf die Ausbreitung des Coronavirus auch in Deutschland einzustellen. Wichtig sei es, sich bereits jetzt darauf vorzubereiten, Patienten behandeln zu können, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses, Rüdel, von der CDU der "Rheinischen Post".

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Lauterbach, betonte, derzeit seien zwar Fiebermessungen bei China-Reisenden auf deutschen Flughäfen noch nicht sinnvoll. Grundsätzlich sollte dies aber in Betracht gezogen werden. Auch der Frankfurter Virologe Stürmer sprach sich im Deutschlandfunk für entsprechende Präventivmaßnahmen aus. Es müsse damit gerechnt werden, dass weitere Einzelfälle nach Europa getragen würden.

Drei Fälle in Frankreich bestätigt

In Frankreich wurden drei Krankheitsfälle bestätigt und die Patienten unter Quarantäne gestellt. Es sind die ersten Fälle in Europa. Das britische Gesundheitsministerium will versuchen, 2.000 Fluggäste aus China aufzuspüren und auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus zu untersuchen.

Notstand in Hongkong ausgerufen

Die chinesische Regierung ordnete weitreichendere Maßnahmen an. Landesweit sollen an Flughäfen, Bahnhöfen und Busstationen Fiebermessgeräte installiert und die Hygiene in Transportmitteln verstärkt werden. In 18 Städten mit zusammen rund 56 Millionen Einwohnern sind die Reisemöglichkeiten weiterhin eingeschränkt. Die Sonderverwaltungszone Hongkong rief den Notstand aus.

Offiziellen Angaben zufolge sind in der Volksrepublik 41 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben.



Bestätigte Infektionen wurden auch aus Ländern wie den USA, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Singapur, Taiwan und Australien gemeldet. Die USA kündigten an, morgen 230 Amerikaner aus der Stadt Wuhan auszufliegen. Dort war das Virus entdeckt worden.