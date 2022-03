Charles Michel, Präsident des Europäischen Rats bei einer Rede im Europäischen Parlament (Archivbild). (dpa/ Jean-Francois Badias)

Man dürfe sich während des russischen Kriegs gegen die Ukraine nicht zerstreiten, erklärte Michel am Abend. Gleichzeitig sei es wichtig, die nächsten Schritte auszuloten, um so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Zuletzt waren zwischen den EU-Staaten Spannungen über den weiteren Kurs sichtbar geworden. Es geht unter anderem um die Frage, ob und wie schnell die Ukraine mit einer Aufnahme in die Union rechnen kann. Das Land hatte den Antrag dafür vor knapp zwei Wochen gestellt. Bundeskanzler Scholz lehnt einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine nach eigenem Bekunden weiter ab. In diesem Sinne äußerten sich auch andere Regierungschefs. Zur Energiepolitik heißt es im Entwurf einer Erklärung, die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten solle schrittweise abgebaut werden. - Wegen der Auswirkungen des Kriegs auf die Energiepreise will EU-Kommissionschefin von der Leyen nach eigenen Angaben eine vorübergehende Deckelung vorschlagen. Wie sie in Versailles mitteilte, hat sie das Mandat, bis Monatsende Optionen für Notfallmaßnahmen vorzulegen, die auch vorübergehende Preislimits beinhalten. Der EU-Gipfel geht heute zuende.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.