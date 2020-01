Kroatien hat die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union übernommen.

Wie die Regierung in Zagreb mitteilte, steht die Präsidentschaft unter dem Motto: "Ein starkes Europa in einer sich wandelnden Welt". Das jüngste EU-Mitglied will die zuletzt ins Stocken gekommene Südost-Erweiterung der EU vorantreiben und sich dafür einsetzen, dass Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufgenommen werden. Außerdem werden nach dem EU-Austritt Großbritanniens die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu London die kroatische Ratspräsidentschaft prägen.



Im zweiten Halbjahr übernimmt Deutschland den Vorsitz im EU-Rat.