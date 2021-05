Bei den geplanten Rückgaben der als Raubgut geltenden Benin-Bronzen an Nigeria soll der Druck auf deutsche Museen und politisch Verantwortliche bleiben.

Das sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, in Berlin. Die Dynamik sei nicht mehr aufzuhalten. Parzinger äußerte sich nach einer mehrtägigen Reise in Nigeria, an der auch Vertreter anderer deutscher Museen und des Auswärtigen Amtes teilgenommen hatten. Ende April hatten deutsche Museen und politisch Verantwortliche nach jahrelangem Zögern Rückgaben der wertvollen Kulturschätze für das kommende Jahr angekündigt.



Die Objekte stammen größtenteils aus der britischen Kolonialzeit. Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Allein Berlins Ethnologisches Museum verfügt über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 440 Bronzen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.