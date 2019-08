Bayern hat neun von den Nationalsozialisten geraubte Kunstwerke an eine jüdische Familie zurückgegeben.

Landes-Kunstminister Sipler übergab sie am Vormittag in München den Erben der ursprünglichen Eigentümer Julius und Simone Davidsohn. Es handelt sich um fünf Gemälde, drei Farbstiche und eine Holztafel mit Elfenbeinreliefs.



Das jüdische Ehepaar Julius und Simone Davidsohn lebte seit 1917 in München. Die Nationalsozialisten deportierten beide nach Theresienstadt, wo Julius Davidsohn im August 1942 ermordet wurde. Seine Frau starb im April 1943.



Die Werke waren nach Ministeriumsangaben im November 1938 im Rahmen einer staatlichen Kunstraubaktion von der Gestapo beschlagnahmt worden. 1955 kamen sie dann in bayerischen Besitz.