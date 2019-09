Der E-Zigarettenhersteller Juul Labs aus den USA zieht Konsequenzen aus der wachsenden Kritik an dem Unternehmen.

Vorstandschef Burns erklärte seinen Rücktritt. Der neue Firmenchef Crosthwaite erklärte, man beende jegliche Art von Werbung und Lobbyarbeit in den Vereinigten Staaten.



Juul Labs ist in den USA Marktführer für E-Zigaretten. Das Unternehmen war zuletzt wegen der Vermarktung an Jugendliche stark in die Kritik geraten. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind inzwischen mehr als 500 Fälle von Lungenverletzungen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten erfasst.