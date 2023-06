Waldbrände in Kanada

Die Brände in Kanada hüllen auch New York in Rauch (Matt Davies / PX Imagens via ZUMA / dpa)

Sie erwägt nach eigenen Angaben ähnliche Maßnahmen auch für die Flughäfen Washington und Charlotte. Für mehr als hundert Millionen Menschen in den USA wurde eine erhöhte Gesundheitswarnstufe zur Luftqualität ausgegeben. Zur Unterstützung der kanadischen Feuerwehren schickt die Europäische Union mehrere hundert Einsatzkräfte aus Frankreich, Portugal und Spanien in die Brandregionen. In Kanada wurden bereits 11.000 Menschen aus den betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.