Eine Ariane-5-Trägerrakete hat zwei Telekommunikationssatelliten in die Erdumlaufbahn gebracht.

Sie startete am frühen Morgen unserer Zeit vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana. Ursprünglich sollte die Rakete bereits gestern abheben. Der Start wurde aber wegen zusätzlicher Kontrollen verschoben.



Der eine Satellit, den die Ariane-5 ins All brachte, soll französische Streitkräfte auf der Welt vernetzen. Der andere soll Highspeed-Verbindungen im Atlantik, der Karibik und auf den amerikanischen Kontinenten ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.