Ein Forscher des Deutschen Zentrumn für Luft- und Raumfahrt hält den Anbau von Gemüse auf Mond und Mars für möglich.

Paul Zabel hat ein Jahr lang ein spezielles Gewächshaus getestet - und zwar dort, wo es ähnlich lebensfeindliche Bedingungen gibt wie im All: in der Antarktis. Zabel ist inzwischen zurück von der Polarforschungsstation und hat jetzt seine Erkenntnisse präsentiert.



Sein Fazit: Das gut 12 Quadratmeter große entfaltbare Gewächshaus funktioniert. Darin wachsen Gurken, Tomaten und Salatköpfe - ohne Erde und unter künstlichem Licht. Erdbeeren und Paprika gingen nicht gut. Warum, wird jetzt an mitgebrachten Proben untersucht.



Mit der Ausbeute war der Forscher aber zufrieden: Innerhalb von neun Monaten hat er fast 270 Kilogramm Gemüse geerntet. Dabei hat das Gewächshaus halb so viel Strom verbraucht wie vorher angenommen.



Das DLR forscht an dem Gewächshaus für potenzielle Langzeitmissionen, bei denen Astronautinnen und Astronauten ihre Nahrungsmittel selber anbauen müssten.