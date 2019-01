Die Bundesregierung will im kommenden Jahr ein Weltraumgesetz auf den Weg bringen.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Jarzombek, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Deutschland wolle auch im Weltraum wettbewerbsfähig bleiben. Das Wirtschaftsministerium werde das Gesetz so gestalten, dass es möglichst wenig Regulierung und bürokratische Hürden für private Investitionen in Weltraumprojekte enthalte. Kritiker nationaler Weltraumgesetze weisen darauf hin, dass der 1967 in Kraft getretene, internationale Weltraumvertrag bereits alle notwendigen Regeln enthalte.