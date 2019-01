Vertreter des chinesischen Raumfahrtprogramms haben die erste Landung einer Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes als großen Erfolg bezeichnet.

Der Chefingenieur der Mission sprach von einem ausgesprochen präzisen Mannöver. Die Sonde sei genau an der vorgesehenen Stelle gelandet. Der leitende Entwickler des Programms erklärte im staatlichen Fernsehen, nun werde man China zu einer Luft- und Raumfahrtmacht ausbauen. Nach Einschätzung des Dortmunder Soziologen Weyer hat die Mondlandung großen symbolischen Wert. Die Chinesen wollten demonstrieren, dass sie eine technologische Großmacht seien, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Chinas Raumfahrtvorhaben verfolgten ganz klar auch militärische Interessen.



Die Sonde hatte am frühen Morgen an einem Krater in der Nähe des Südpols des Mondes aufgesetzt. Minuten danach funkte "Chang'e 4"- so ihr Name - bereits erste Bilder zur Erde, auf denen die Mondoberfläche zu sehen ist. Das Gelände soll nun von einem Roboterfahrzeug erforscht werden. China brachte bereits im Mai einen Übertragungssatelliten als Relais-Station in Position, um Signale aus dem Funkschatten von der Mondrückseite senden zu können.

"China in der Topliga der Raumfahrtnationen"

Der Deutschlandfunk-Raumfahrtexperte Dirk Lorenzen bezeichnete die Landung als ein "wirkliches Meisterstück". China habe einen klaren Plan und sei inzwischen in der Topliga der Raumfahrtnationen. Die Landung sei auch wissenschaftlich sehr interessant.



Die Rückseite des Mondes weise im Vergleich zur Vorderseite einige Unterschiede auf, die nun untersucht werden könnten. So gebe es auf der erdabgewandten Seite den größten Einschlagskrater des Sonnensystems, sagte Lorenzen. Als dieser entstanden sei, sei viel Material aus dem Inneren des Mondes an die Oberfläche geschleudert worden. So sei es möglich, mehr zum Aufbau zu erfahren, ohne zu bohren. So seien auch Rückschlüsse auf die Entstehung des Mondes und der Erde möglich.