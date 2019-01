Vertreter des chinesischen Raumfahrtprogramms haben die erste Landung einer Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes als großen Erfolg bezeichnet.

Der Chefingenieur der Mission sprach von einem ausgesprochen präzisen Manöver. Die Sonde sei genau an der vorgesehenen Stelle gelandet. Der leitende Entwickler des Programms erklärte im staatlichen Fernsehen, nun werde man China zu einer Luft- und Raumfahrtmacht ausbauen. An dem Mondsonden-Projekt ist auch die Universität Kiel beteiligt. Die Forscher wollen die Neutronen-Strahlung messen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob geschützte Unterkünfte für Astronauten auf dem Mond möglich sind.



Die Sonde "Chang'e 4" war gestern früh wie geplant am Aitken-Krater nahe dem Südpol des Mondes gelandet.