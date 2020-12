Die chinesische Raumkapsel mit zwei Kilogramm Mondgestein ist in der Steppe der Inneren Mongolei im Norden Chinas gelandet.

Das berichtete das staatliche Fernsehen. Damit ist China nach den USA und der Sowjetunion erst die dritte Raumfahrtnation, die Mondproben zur Erde gebracht hat. Es ist das erste Mal seit 44 Jahren, dass wieder Mondgestein auf die Erde gebracht worden ist.



Bergungstrupps mit Hubschraubern und Fahrzeugen, die mit starken Suchscheinwerfern ausgerüstet waren, fanden die an einem Fallschirm gelandete Kapsel im Siziwang Banner in der Inneren Mongolei. Livebilder zeigten die Kapsel im Schnee. Suchmannschaften fanden die Kapsel etwa eine halbe Stunde nach der ersten Nachricht von der Landung und damit schneller als erwartet. Die Kapsel wurde auf ihren Zustand untersucht, aber nicht am Landeort geöffnet. Vielmehr sollte sie komplett abtransportiert werden, um dann das Mondgestein kontrolliert auszuladen und Verunreinigungen zu vermeiden.



Offiziell hieß es, die Mondmission gelte als eine der schwierigsten in Chinas Raumfahrtgeschichte. Forschende warten nun gespannt auf das Mondgestein, dass viel jünger ist als alle bisher gesammelten Proben der USA und der Sowjetunion. Die Untersuchung könnte neue Erkenntnisse über die vulkanische Aktivität und die Geschichte des Mondes liefern. Die Apollo-Missionen der USA hatten rund 380 Kilogramm Mondgestein mitgebracht. Die Sowjetunion sammelte mit unbemannten Missionen etwa 300 Gramm ein.



Der Lander von "Chang'e 5" hatte in einem nach dem deutschen Astronomen Karl Rümker (1788-1862) genannten Vulkangebiet aufgesetzt, das im "Ozean der Stürme" liegt. Diese Region im oberen, linken Teil der erdzugewandten Seite des Mondes ist erst 1,2 Milliarden Jahre alt. Dagegen wird das Alter des Mondgesteins, das die USA und die Sowjetunion in den 1960er und 1970er Jahren gesammelt hatten, auf 3,1 und 4,4 Milliarden Jahren geschätzt.



Mit der erfolgreichen Rückkehr von "Chang-e 5" hat China eine wichtige Hürde genommen und weiter zu den großen Raumfahrtnationen aufgeschlossen. China hinke zwar insgesamt weiter hinter Europa und den USA her, aber komme sehr schnell voran, sagte der australische Raumfahrtexperte Morris Jones der Deutschen Presse-Agentur.



China verfolgt ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm mit Missionen zum Mond und Mars sowie dem Aufbau einer eigenen Raumstation in den kommenden Jahren.

