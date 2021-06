Drei Astronauten aus China haben die noch im Bau befindliche Raumstation des Landes erreicht.

Das Raumschiff "Shenzhou 12" dockte am Kernmodul der Station an, wie das chinesische Raumfahrtprogramm mitteilte. Es ist das bisher einzige von drei geplanten Modulen, das sich bereits im All befindet. Während ihres Aufenthalts sollen die Astronauten Arbeiten an der Station ausführen, wichtige Funktionen des Kernmoduls testen und wissenschaftliche Experimente durchführen.



Die chinesische Raumstation soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden.



Wenn die internationale Raumstation ISS in den nächsten Jahren wie geplant außer Betrieb geht, wird China das einzige Land sein, das noch einen ständigen Außenposten im All betreibt.

