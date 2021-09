Nach 90 Tagen in Chinas erster Raumstation sind drei Astronauten wieder zurück auf der Erde.

Sie setzten mit der Kapsel des Raumschiffs "Shenzhou 12" in der Wüste Gobi im Norden Chinas auf, wie Bilder des Staatssenders CCTV zeigten. Ein großer Fallschirm sorgte für eine abgebremste Landung. Das Trio hatte sich am Donnerstag von der Raumstation abgedockt. Es war Chinas bisher längste bemannte Mission im Weltall.



Einen Großteil ihrer Reise verbrachten die Astronauten in der Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast), die sich noch im Bau befindet und bislang nur aus dem Modul "Tianhe" (Himmlische Harmonie) besteht. Sie soll im kommenden Jahr fertig sein. Bis dahin will China noch zwei jeweils gut 20 Tonnen schwere Labormodule ins All bringen. Der nächste Flug ist für Oktober geplant.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.