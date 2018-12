Ein chinesisches Raumschiff vom Typ "Langer Marsch 3B" ist vom Weltraumbahnhof Xichang in der Provinz Sichuan Richtung Mond gestartet.

An Bord ist eine Sonde, die in einigen Wochen auf der Rückseite des Erdtrabanten landen soll. Dann soll ein Roboterfahrzeug den Boden und die Strukturen um den Landepunkt untersuchen. Das Fahrzeug ist mit einer Panoramakamera und Messgeräten ausgestattet. Es ist das erste Mal, dass die Rückseite des Mondes Ziel einer Mission ist.



Die Kommunikation mit der Sonde ist aufwendig. China hatte im Mai einen Übertragungssatelliten in die Umlaufbahn des Mondes gebracht, der als Relais-Station dienen soll.